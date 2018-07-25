В Минске открылась выставка «Главный восточный фронт»

Минск, 25 июля / Синьхуа / — В среду в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное открытие выставки «Главный восточный фронт». Выставка поможет продемонстрировать важный статус Китая в качестве главного восточного фронта в мировой антифашистской войне, и, в то же время, покажет твердую решимость китайского и белорусского народов защищать мир во всем мире.

Выставка состоит из пяти частей, всего в рамках выставки представлено более 140 ценных исторических фотографий и 55 ценных памятников культуры.

Выставка систематично повествует об агрессии Японии в отношении Китая в новый период истории, о том, какую колоссальную содействующую роль сыграла долгая Война китайского сопротивления для союзных войск, как во время войны Китай с помощью собственных усилий расторг неравноправные договоры и утвердил свой статус мировой державы в международном сообществе, а также о том, как после войны Китай неизменно защищал плоды победы, препятствовал возрождению японского милитаризма. Выставка демонстрирует национальный и исторический вклад, который китайский народ внес в победу в мировой антифашистской войне.

Выступая на церемонии открытия выставки, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин отметил, что в мировой войне против фашизма китайский народ раньше всех поднялся на борьбу против японских захватчиков и вел самую продолжительную войну. «В этой войне взаимодействуя и поддерживая военные действия и операции союзной армии в европейском и тихоокеанском театрах битв, китайский народ вступил в отчаянную борьбу, внес колоссальный вклад и совершил бессмертный подвиг в мировой антифашистской войне», — сказал Цуй Цимин.

"В Европе белорусский народ сделал первый выстрел в годы Великой Отечественной войны. В войне против фашистской и милитаристской агрессии народы наших двух стран сражались бок о бок и скрепили свою дружбу кровью", — сказал дипломат, отметив, что данная выставка, совместно проводимая Китаем и Беларусью, несомненно, выражает твердую решимость китайского и белорусского народов помнить правду об истории Второй мировой войны, защищать достижения Второй мировой войны и совместно защищать мир во всем мире.

Заместитель директора Мемориального музея Антияпонской войны китайского народа Ло Цунькан заявил: «В этом году исполняется 73 года с момента победы Китая в антияпонской войне китайского народа и в мировой антифашистской войне, а также 74 года с момента освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», — сказал Ло Цунькан. Он отметил, что выставка позволит народу Беларуси лучше познакомиться с историей антияпонской войны китайского народа и ролью антияпонской войны китайского народа в мировой антифашистской войне. «Выставка показывает неуклонное намерение народов Китая и Беларуси совместно защищать мир во всем мире, стимулирует культурный обмен, а также совместные исследования истории Второй мировой войны, содействует взаимному доверию между народами наших стран», — сказал он.

Организаторами выставки выступают 11 знаменитых музеев Второй мировой войны, включая Международную ассоциацию музеев Второй мировой войны, Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Как ожидается, выставка продлится в течение трех месяцев. —0—