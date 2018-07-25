Ещё
В Минске открылась выставка «Главный восточный фронт»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Минске открылась выставка «Главный восточный фронт» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 25 июля /Синьхуа/ — В среду в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялось торжественное открытие выставки «Главный восточный фронт». Выставка поможет продемонстрировать важный статус Китая в качестве главного восточного фронта в мировой антифашистской войне, и, в то же время, покажет твердую решимость китайского и белорусского народов защищать мир во всем мире.
Выставка состоит из пяти частей, всего в рамках выставки представлено более 140 ценных исторических фотографий и 55 ценных памятников культуры.
Выставка систематично повествует об агрессии Японии в отношении Китая в новый период истории, о том, какую колоссальную содействующую роль сыграла долгая Война китайского сопротивления для союзных войск, как во время войны Китай с помощью собственных усилий расторг неравноправные договоры и утвердил свой статус мировой державы в международном сообществе, а также о том, как после войны Китай неизменно защищал плоды победы, препятствовал возрождению японского милитаризма. Выставка демонстрирует национальный и исторический вклад, который китайский народ внес в победу в мировой антифашистской войне.
Выступая на церемонии открытия выставки, посол Китая в Беларуси Цуй Цимин отметил, что в мировой войне против фашизма китайский народ раньше всех поднялся на борьбу против японских захватчиков и вел самую продолжительную войну. «В этой войне взаимодействуя и поддерживая военные действия и операции союзной армии в европейском и тихоокеанском театрах битв, китайский народ вступил в отчаянную борьбу, внес колоссальный вклад и совершил бессмертный подвиг в мировой антифашистской войне», — сказал Цуй Цимин.
"В Европе белорусский народ сделал первый выстрел в годы Великой Отечественной войны. В войне против фашистской и милитаристской агрессии народы наших двух стран сражались бок о бок и скрепили свою дружбу кровью", — сказал дипломат, отметив, что данная выставка, совместно проводимая Китаем и Беларусью, несомненно, выражает твердую решимость китайского и белорусского народов помнить правду об истории Второй мировой войны, защищать достижения Второй мировой войны и совместно защищать мир во всем мире.
Заместитель директора Мемориального музея Антияпонской войны китайского народа Ло Цунькан заявил: «В этом году исполняется 73 года с момента победы Китая в антияпонской войне китайского народа и в мировой антифашистской войне, а также 74 года с момента освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков», — сказал Ло Цунькан. Он отметил, что выставка позволит народу Беларуси лучше познакомиться с историей антияпонской войны китайского народа и ролью антияпонской войны китайского народа в мировой антифашистской войне. «Выставка показывает неуклонное намерение народов Китая и Беларуси совместно защищать мир во всем мире, стимулирует культурный обмен, а также совместные исследования истории Второй мировой войны, содействует взаимному доверию между народами наших стран», — сказал он.
Организаторами выставки выступают 11 знаменитых музеев Второй мировой войны, включая Международную ассоциацию музеев Второй мировой войны, Мемориальный музей антияпонской войны китайского народа и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Как ожидается, выставка продлится в течение трех месяцев. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Шэньсийский исторический музей делится с посетителями тайнами реставрации памятников культуры В Киеве открылся центр искусств Китайской национальной академии живописи В Гуанчжоу открылась 4-я Выставка эскизов "Эпоха и жизнь"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей9
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Ляпы в советских мультиках14
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение