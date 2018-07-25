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Выставка «Гипноз пространства» открылась в музее-заповеднике
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Выставка «Гипноз пространства» открылась в музее-заповеднике 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Выставка-инсталляция «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь из древности в сегодня» открылась в музее-заповеднике «Царицыно» во вторник, 24 июля. Посвящена она «воображению» архитекторов прошлых столетий, которое нашло свое воплощение в декорациях театральных постановок.
Сегодня эти фантазии также можно увидеть в компьютерных играх, анимации и даже кино, например, в знаменитой саге Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
— Таким образом, изучая воображаемую архитектуру барокко, мы познаем себя и свой аппарат понимания Вселенной, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Царицына» Наталья Аредова, — На выставке представлены гравюры, проекты росписи, горизонтальные композиции, эскизы декораций и даже видео.
В организации выставки принимали участие музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, московский музей-усадьба Останкино и музей Большого театра.
Продлится экспозиция до 23 сентября.
Фото предоставила Наталья Аредова
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