Выставка «Гипноз пространства» открылась в музее-заповеднике

Выставка-инсталляция «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура. Путь из древности в сегодня» открылась в музее-заповеднике «Царицыно» во вторник, 24 июля. Посвящена она «воображению» архитекторов прошлых столетий, которое нашло свое воплощение в декорациях театральных постановок.

— Таким образом, изучая воображаемую архитектуру барокко, мы познаем себя и свой аппарат понимания Вселенной, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Царицына» Наталья Аредова, — На выставке представлены гравюры, проекты росписи, горизонтальные композиции, эскизы декораций и даже видео.

В организации выставки принимали участие музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, научно-исследовательский музей архитектуры имени А. В. Щусева, центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина, московский музей-усадьба Останкино и музей Большого театра.

Продлится экспозиция до 23 сентября.

Фото предоставила Наталья Аредова