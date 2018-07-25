Выставка работ 90-летней художницы стартует в Тверском районе

Выставка рисунков 90-летней художницы стартует 25 июля в филиале «Тверской» Территориального центра социального обслуживания «Арбат».

— Автор — Нелли Пескина — наша постоянная посетительница. Ее рисунки выполнены в разных жанрах: портрет, пейзаж, натюрморт. Кроме того, художница использует большое количество материалов: масло, пастель, акварель и многое другое, — сообщила организатор культурных мероприятий учреждения Галина Давыдова.

Она добавила, что выставку можно будет посетить до 1 сентября. После этого рисунки Нелли Пескиной переместят в Российскую государственную библиотеку имени Владимира Ленина.

Выставку можно найти по адресу: улица Малая Дмитровка, дом 27.