«Я соблазнила Энди Уорхола»: Calvin Klein выпустил белье с портретом обнаженной подруги художника

Calvin Klein продолжает сотрудничество с Фондом Энди Уорхола : после февральской коллекции нижнего белья с работой «Поцелуй» и сумок с автопортретами художника и режиссера, в продажу поступили топы, футболки и боксеры с его «подписью». Помимо имени Уорхола на брендированной резинке, новинки украшены фотоснимками 1977-1985 годов с изображением неизвестного жителя ночного Нью-Йорка и подруги Энди — Даниэлы Мореры.

Некоторые вещи из новой коллекции Andy Warhol: Exposures '77-'85 уже есть на русскоязычном сайте американской марки. Стоимость нижнего белья — от 2490 рублей. Фото: архив пресс-службы