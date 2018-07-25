Ещё
«Я соблазнила Энди Уорхола»: Calvin Klein выпустил белье с портретом обнаженной подруги художника
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Я соблазнила Энди Уорхола»: Calvin Klein выпустил белье с портретом обнаженной подруги художника 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Calvin Klein продолжает сотрудничество с Фондом Энди Уорхола: после февральской коллекции нижнего белья с работой «Поцелуй» и сумок с автопортретами художника и режиссера, в продажу поступили топы, футболки и боксеры с его «подписью». Помимо имени Уорхола на брендированной резинке, новинки украшены фотоснимками 1977-1985 годов с изображением неизвестного жителя ночного Нью-Йорка и подруги Энди — Даниэлы Мореры.
Некоторые вещи из новой коллекции Andy Warhol: Exposures '77-'85 уже есть на русскоязычном сайте американской марки. Стоимость нижнего белья — от 2490 рублей. Фото: архив пресс-службы
Собака.ru: последние новости
Сотрудники Русского музея опасаются закрытия экспозиций из-за реконструкции Михайловского дворца Художник Николай Вдовкин приедет в пятигорский культурный центр «Вера» Путь к пониманию искусства: галерея Futuro ищет волонтеров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей9
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Ляпы в советских мультиках14
Критики выбрали самые зрелищные каскадерские трюки
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение