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Центральным объектом ландшафтного фестиваля «Архстояние» под Калугой стала бетонная вилла
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Центральным объектом ландшафтного фестиваля «Архстояние» под Калугой стала бетонная вилла 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Москва24
ТАСС, 27 июля. Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» открылся в пятницу в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Центральным объектом мероприятия стала «Вилла ПО-2» художника и архитектора Александра Бродского, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.
"Вилла построена из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе. Пугающие в городских декорациях, в окружении природы они кардинально изменятся — неприветливые снаружи, но манящие изнутри. Дом, собранный профессионалами, станет одним из лучших жилых объектов парка «Никола-Ленивец», — сказали организаторы.
Всего на фестивале представят 16 новых инсталляций. Они будут построены за счет грантов, размер которых обговаривается с каждым автором проекта индивидуально.
На протяжении всего фестиваля, который завершится 29 июля, будут проходить лекции. Их прочитают преподаватель кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Санкт-Петербургского государственного университета, композитор Владимир Ранев, режиссер, хореограф, танцовщик, основатель театральной компании RADI SVETA Ярослав Францев, куратор фестиваля современной оперы INFEKTION Роман Ригер из Германии и художественный руководитель «Центра современной оперы» Джим Шеффер из США. Помимо этого, запланированы почти два десятка театрализованных действий, перформансы и показы фильмов.
"Архстояние" проводится в Калужской области с 2006 года. Фестиваль основал художник и скульптор Николай Полисский. За 12 лет на территории николо-ленивецкого парка возведено более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основной целью фестиваля является развитие современной архитектуры и искусства.
ТАСС: последние новости
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