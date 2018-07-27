Центральным объектом ландшафтного фестиваля «Архстояние» под Калугой стала бетонная вилла

ТАСС , 27 июля. Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» открылся в пятницу в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Центральным объектом мероприятия стала «Вилла ПО-2» художника и архитектора Александра Бродского , сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Вилла построена из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе. Пугающие в городских декорациях, в окружении природы они кардинально изменятся — неприветливые снаружи, но манящие изнутри. Дом, собранный профессионалами, станет одним из лучших жилых объектов парка «Никола-Ленивец», — сказали организаторы.

Всего на фестивале представят 16 новых инсталляций. Они будут построены за счет грантов, размер которых обговаривается с каждым автором проекта индивидуально.

На протяжении всего фестиваля, который завершится 29 июля, будут проходить лекции. Их прочитают преподаватель кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Санкт-Петербургского государственного университета, композитор Владимир Ранев, режиссер, хореограф, танцовщик, основатель театральной компании RADI SVETA Ярослав Францев , куратор фестиваля современной оперы INFEKTION Роман Ригер из Германии и художественный руководитель «Центра современной оперы» Джим Шеффер из США. Помимо этого, запланированы почти два десятка театрализованных действий, перформансы и показы фильмов.