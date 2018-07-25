В ТЦСО «Жулебино» заработает новая творческая мастерская

С 26 июля в 11.00 по четвергам в отделе социальных коммуникаций и активного долголетия центра «Жулебино» открывается творческая мастерская «Дизайн. Флористика. Декор».

На первом занятии вы ознакомитесь с историей и основами создания композиций икебаны, различными школами и направлениями этого искусства. Под руководством опытного дизайнера Галины Кузнецовой — основателя арт-студии «Тысяча листьев», мастера флористического дизайна и искусства икебаны по школе Согецу — вы освоите базовые техники «Коллаж» и «Панно», сможете создать свое произведение.

Узнать подробности можно по телефону 8 (495) 704-70-98.

Занятия будут проходить по адресу Жулебинский бульвар, д. 40, к. 1, секция № 4. (ис)