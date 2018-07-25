Царское село получило подарок от Фаберже

Государственному музею-заповеднику "Царское Село" подарили часы Victory по эскизам Тео Фаберже, внука знаменитого Карла Фаберже, сообщает "Мойка78".

Дар музею преподнес председатель фонда "Санкт-Петербургская коллекция. Творения Тео Фаберже" Филипп Биркенштейн.

Часы были созданы в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Они инкрустированы 25 рубинами, а выполнены из серебра, золота и стали. Цветовая гамма часов бело-синяя, так как именно эти цвета есть в большинстве флагов Антанты.

Всего было выпущено 100 часов. Царскому селу досталась модель под номером 25. Эта цифра выбрана не случайно. Именно столько лет музей сотрудничает с фондом.