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Царское село получило подарок от Фаберже
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Царское село получило подарок от Фаберже 

Ревизор.ru 10 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Государственному музею-заповеднику "Царское Село" подарили часы Victory по эскизам Тео Фаберже, внука знаменитого Карла Фаберже, сообщает "Мойка78".
Дар музею преподнес председатель фонда "Санкт-Петербургская коллекция. Творения Тео Фаберже" Филипп Биркенштейн.
Часы были созданы в честь 100-летия окончания Первой мировой войны. Они инкрустированы 25 рубинами, а выполнены из серебра, золота и стали. Цветовая гамма часов бело-синяя, так как именно эти цвета есть в большинстве флагов Антанты.
Всего было выпущено 100 часов. Царскому селу досталась модель под номером 25. Эта цифра выбрана не случайно. Именно столько лет музей сотрудничает с фондом.
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