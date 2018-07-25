Какие выставки посетить 

Как насчет культурного отдыха? История или живопись — выбирайте сами! Древний Египет.
Ностальгия по вечности
«Цветной бульвар»
1-й Волконский пер., 11, стр. 2 29 июля, 17:00 Темы выставки: Понимание древними египтянами пространства, времени и Вселенной. Запись по телефону (925) 478-89-42.
Роза Эйнема
«Кропоткинская»
Берсеневская наб., 6, стр. 1 до 1 декабря
Раритетные коробки изпод печенья, старинные обертки от шоколада… Гости увидят и узнают много необычного и интересного, связанного с историей легендарной кондитерской фабрики.
Живу дважды
«Спортивная»
Саввинская наб., 23/1 до 26 августа
Выставка в Галерее классической фотографии приурочена к 80-летию знаменитого фотографа Леонида Лазарева. В экспозицию входят десятки снимков мастера, точно передающих дух хрущевской оттепели.