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Какие выставки посетить 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Как насчет культурного отдыха? История или живопись — выбирайте сами! Древний Египет.
Ностальгия по вечности
«Цветной бульвар»
1-й Волконский пер., 11, стр. 2  29 июля, 17:00  Темы выставки: Понимание древними египтянами пространства, времени и Вселенной. Запись по телефону (925) 478-89-42.
Роза Эйнема
«Кропоткинская»
Берсеневская наб., 6, стр. 1  до 1 декабря
Раритетные коробки изпод печенья, старинные обертки от шоколада… Гости увидят и узнают много необычного и интересного, связанного с историей легендарной кондитерской фабрики.
Живу дважды
«Спортивная»
Саввинская наб., 23/1  до 26 августа
Выставка в Галерее классической фотографии приурочена к 80-летию знаменитого фотографа Леонида Лазарева. В экспозицию входят десятки снимков мастера, точно передающих дух хрущевской оттепели.
Вечерняя Москва: последние новости
Коллекции московских музеев станут доступны онлайн прямо из дома Выставка «От Тьеполо до Каналетто» откроется в ГМИИ имени Пушкина 23 июля «Ассамблея народных ремесел» раскрывает таланты читателей
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