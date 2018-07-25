Дни культуры Пекина: москвичам покажут «Уголок китайской книги»

26 июля стартуют Дни культуры Пекина в Москве. Первым мероприятием в 10 часов утра станет открытие «Уголка китайской книги» в московской Библиотеке искусств им. А. П. Боголюбова, расположенной в старинной усадьбе Н. С. Третьякова. Библиотека подпишет соглашение с Библиотекой Пекина о сотрудничестве и примет в дар от китайской стороны книги на китайском языке, которые пополнят фонды библиотеки искусств.

К этому событию приурочено открытие выставки китайской живописи тушью: «Вся природа открыта душе восхищенной моей» российской художницы Анны Долиной. Её талант был оценен не только российскими, но китайскими специалистами, поэтому Анну пригласили пройти стажировку в Китайскую академию искусств в Ханчжоу. После возвращения в Россию она продолжила заниматься китайской живописью и её преподаванием.

Китайская живопись представляет собой самостоятельное явление в мировом искусстве, резко отличаясь от западной живописи как по тематике, так и по форме и изобразительным средствам. Это не просто образы, выраженные тушью на бумаге, а многовековая китайская философия и история китайской цивилизации. На выставке «Вся природа открыта душе восхищенной моей» будут представлены живописные работы, выполненные в различных жанрах («цветы –птицы» и «горы— воды») и техниках, а также фарфор с авторской росписью. Большинство из представленных работ были созданы художницей во время её поездок в Китай.