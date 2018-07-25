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Noize MC открыл секрет успеха участникам «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»
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Noize MC открыл секрет успеха участникам «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Музыкант Noize MC (Иван Алексеев) посоветовал участникам конкурса создавать творчество от души, а не ради популярности. Об этом сообщило информационное агенство «НСН».
Артист Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, попросил конкурсантов не гнаться за славой, а просто делать то, что им нравится. Ведь таким образом они смогут достичь успеха в творчестве. Такая мысль посетила музыканта на выставке Бэнкси, где он увидел эту мысль на одной из инсталляций.
«Искусство, сделанное только для того, чтобы сделать тебя знаменитым, никогда не сделает тебя знаменитым. Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, просто от самого факта, что это происходит, а не от того, что при помощи этого можно достичь некого признания, выиграть суперприз. Всё это неважно, важно, чтобы из самой этой музыки, из этих слов исходило что-то, чем вы живёте». — объяснил Noize MC.
Отборочные этапы уже прошли конкурсанты из Сибири, Урала, Дальнего Востока и Центрального федерального округа. Жюри отбирает для полуфинала участников из из Санкт-Петербурга, Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.
На концерте «НАШЕСТВИЕ-2018» выступят 50 человек, из которых десять станут финалистами. Их ждет работа в столичной студии звукозаписи Vinyl Records. Победитель получит возможность продвигать и развивать свое творчество. Отдельного призера выберет социальная сеть «ВКонтакте».
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