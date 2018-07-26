Мексиканец нашел русскую жену на Чемпионате мира по футболу

Несколько недель назад в Москве состоялась торжественная церемония закрытия Чемпионата мира по футболу. Напомним, что счастливыми обладателями кубка стали французы. Отметим, что и российская сборная показала в этом году весьма неожиданные результаты и дошла до четвертьфинала, где храбро сражалась с хорватской сборной.

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Российская семья распалась из-за споров о чемпионате мира по футболуСтало известно, что супруги из России подали на развод после 14 лет брака. Причиной разлада в крепкой семье стали футболисты, принимавшие участие в чемпионате мира по футболу. За время чемпионата Россию посетило больше миллиона иностранцев, которые остались в полном восторге от нашей родины и гостеприимства которое оказали российские болельщики.

Теперь же стало известно, что совсем скоро состоится первая свадьба мундиаля. Мексиканец, который проводил время в Екатеринбурге в рамках чемпионата мира, встретит русскую девушку и сразу же влюбился. На днях он сделал ей предложение руки и сердца, на что его избранница ответила согласием. После свадьбы влюбленные могут смело говорить, что их объединил чемпионат мира по футболу.

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