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«Гипнотизировать пространством» начали в «Царицыне»
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«Гипнотизировать пространством» начали в «Царицыне» 

Управа района Царицыно города Москвы 14 минут назад
Фото: Царицынский вестник
Выставка «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура» открылась в музее-заповеднике «Царицыно» во вторник, 24 июля.
Экспозиция в Большом дворце, которую курирует Сергей Хачатуров, превращается в инсталляцию-декорацию к зодчеству, театру, мирозданию.
Проект включает в себя произведения прошлых веков — работы Бенуа, Пиранези, Гонзаги, а также творения как признанных и опытных современных мастеров, так и еще совсем молодых художников.
Один раздел — «Волшебный фонарь» — создатели выставки посвятили режиссеру Андрею Хржановскому и роли архитектурного творчества в его мультипликационных новеллах.
"Цель выставки — показать, как воображаемая архитектура конструировала сознание людей раньше, — рассказала «Царицынскому вестнику» представитель пресс-службы музея-заповедника Наталья Аредова. — Помочь людям узнать, как даже самые невероятные идеи могли раскрепостить фантазию тех, кто творил в прежние эпохи".
Экспозиция будет работать до 23 сентября, кроме того, в проект входят встречи образовательной программы.
Фото: Государственный музей-заповедник «Царицыно»
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