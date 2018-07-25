«Гипнотизировать пространством» начали в «Царицыне»

Выставка «Гипноз пространства. Воображаемая архитектура» открылась в музее-заповеднике «Царицыно» во вторник, 24 июля.

Экспозиция в Большом дворце, которую курирует Сергей Хачатуров , превращается в инсталляцию-декорацию к зодчеству, театру, мирозданию.

Проект включает в себя произведения прошлых веков — работы Бенуа, Пиранези, Гонзаги, а также творения как признанных и опытных современных мастеров, так и еще совсем молодых художников.

Один раздел — «Волшебный фонарь» — создатели выставки посвятили режиссеру Андрею Хржановскому и роли архитектурного творчества в его мультипликационных новеллах.

"Цель выставки — показать, как воображаемая архитектура конструировала сознание людей раньше, — рассказала «Царицынскому вестнику» представитель пресс-службы музея-заповедника Наталья Аредова. — Помочь людям узнать, как даже самые невероятные идеи могли раскрепостить фантазию тех, кто творил в прежние эпохи".

Экспозиция будет работать до 23 сентября, кроме того, в проект входят встречи образовательной программы.

Фото: Государственный музей-заповедник «Царицыно»