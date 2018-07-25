В курской «Асеевке» состоится «Кругосветное путешествие»

В Курской библиотеке имени Асеева с 1 по 19 августа будет работать книжная выставка «Маршрут экспедиции: Нева — Земной шар — Нева», посвященная 215-летию со дня начала первого путешествия россиян вокруг света. Гости смогут узнать об основных этапах кругосветного путешествия, о том, как личный состав кораблей отметил праздник Нептуна при переходе экватора, о курьезных случаях во время плавания и многом другом, помогут издания, представленные на выставке.

Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих. Контактный телефон: 70-17-28.