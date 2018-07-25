Ещё
В курской «Асеевке» состоится «Кругосветное путешествие»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В курской «Асеевке» состоится «Кругосветное путешествие» 

Собака.ru 2 часа назад
Фото: Собака.ru
В Курской библиотеке имени Асеева с 1 по 19 августа будет работать книжная выставка «Маршрут экспедиции: Нева — Земной шар — Нева», посвященная 215-летию со дня начала первого путешествия россиян вокруг света. Гости смогут узнать об основных этапах кругосветного путешествия, о том, как личный состав кораблей отметил праздник Нептуна при переходе экватора, о курьезных случаях во время плавания и многом другом, помогут издания, представленные на выставке.
Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих. Контактный телефон: 70-17-28.
По материалам РИА «Курск сегодня».
Собака.ru: последние новости
«Я соблазнила Энди Уорхола»: Calvin Klein выпустил белье с портретом обнаженной подруги художника Путь к пониманию искусства: галерея Futuro ищет волонтеров Сотрудники Русского музея опасаются закрытия экспозиций из-за реконструкции Михайловского дворца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей10
Дьявольски сексуальные кинозлодейки1
Ляпы в советских мультиках14
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Черные комедии, обделенные вниманием
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение