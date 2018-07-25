В Черемушках покажут работы талантливого фотографа Лилии Даль

В центре культуры и искусства «Меридиан» до 29 июля открыта фотовыставка «Линии» Лилии Даль — не только талантливого фотографа, но и художника. Эта экспозиция — философское и эстетическое высказывание, которое, безусловно, заслуживает внимания.

«Любое творчество связано с понятием линии: и архитектура, и танец, и литература, но в особенности различные виды изобразительного искусства, для которых линия послужила одной из важнейшей основ. Именно в ней с давних времен философы и художники искали воплощение прекрасного как наивысшей эстетической ценности. Но, несмотря на то, что искусство в той или иной мере является отражением действительности, в природе нет линий как таковых», — отмечают организаторы.

Выставка «Линии» открыта в фойе первого этажа до 29 июля. Вход на нее свободный.