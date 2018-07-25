В Монголии открылась выставка изделий ручной работы ремесленников района Лишуй провинции Чжэцзян

Улан-Батор, 25 июля / Синьхуа / — В Китайском культурном центре в Улан-Баторе сегодня открылась выставка изделий ручной работы китайских мастеров-ремесленников района Лишуй провинции Чжэцзян. Выставка проводится в рамках проекта «Пояса и пути».

На выставке представлены свыше 30 лучших работ 27 китайских мастеров-ремесленников. На открытии мероприятия посол КНР в Монголии Син Хаймин отметил, что Китай и Монголия связаны отношениями добрососедства и дружбы, являются стратегическими партнерами в сотрудничестве.

По словам организаторов, целью проведения выставки является расширение связей между Китаем и Монголией, продвижении отношений в сфере культуры. —0—