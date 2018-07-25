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В Монголии открылась выставка изделий ручной работы ремесленников района Лишуй провинции Чжэцзян
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В Монголии открылась выставка изделий ручной работы ремесленников района Лишуй провинции Чжэцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 25 июля /Синьхуа/ — В Китайском культурном центре в Улан-Баторе сегодня открылась выставка изделий ручной работы китайских мастеров-ремесленников района Лишуй провинции Чжэцзян. Выставка проводится в рамках проекта «Пояса и пути».
На выставке представлены свыше 30 лучших работ 27 китайских мастеров-ремесленников. На открытии мероприятия посол КНР в Монголии Син Хаймин отметил, что Китай и Монголия связаны отношениями добрососедства и дружбы, являются стратегическими партнерами в сотрудничестве.
По словам организаторов, целью проведения выставки является расширение связей между Китаем и Монголией, продвижении отношений в сфере культуры. —0—
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