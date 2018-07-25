Под Воронежем открылась выставка к 200-летию Ивана Тургенева 

В качестве экспонатов — малоизвестные произведения и портреты. В музее-усадьбе в Новоживотинном открылась выставка, посвященная 200-летию Ивана Тургенева. Он никогда не бывал в наших краях, но родственныеузы связывали его со старинным родом Веневитиновых, в усадьбе которых и организовали выставку. Экспонаты из фондов областного литературного музея — прижизненные и редкие издания произведений известного писателя, портреты Тургенева и близких ему людей, иллюстрации к известным произведениям, копии рукописей и изображения с видами мест, связанных с жизнью и творчеством Ивана Сергеевича. Выставка организована при участии Орловского литературного музея имени Тургенева, приславшего множество иллюстраций. — Одна из Тургеневых, Екатерина Николаевна, которая приходилась родной тёткой писателю, в своё время вышла замуж за Александра Веневитинова, который владел усадьбой в селе Горожанка. Приходилсяродней Веневитиновым, которые обосновались с 17 века в Воронежской губернии. История этой усадьбы как бы повторяет некоторые сюжеты произведений Тургенева, — рассказал заведующий отделом музея-усадьбы Дмитрия Веневитинова Виктор Коровин.