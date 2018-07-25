В Мещанском районе прошла выставка, посвящённая бойцам народного ополчения

Экспозиция «Только он не вернулся из боя» была организована представителями Регионального общества сохранения памяти бойцов 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района города Москвы.

Выставка проходила в Музее «Садовое кольцо», расположенном в Мещанском районе, и была посвящена добровольцам, героически защищавшим Родину от иноземных захватчиков в годы Великой Отечественной войны и отдавшие за это свои жизни. В экспозиции были представлены уникальные письма, личные вещи и документы бойцов. В числе самых интересных экспонатов выставки — географические карты 40-х годов, периодические издания, датированные 1941 годом, воспоминания очевидцев тех страшных событий и исследования.

Отметим, в организации выставки оказали активное содействие поисковые отряды России.

Фото: предоставлено Музеем 2-й дивизии народного ополчения.