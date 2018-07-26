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В Краснодар пришло письмо из Виндзорского замка
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В Краснодар пришло письмо из Виндзорского замка 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Главу Департамента информации Королевской коллекции Великобритании Стивена Паттерсона привлек экспонат, хранящийся в краснодарском музее им. Фелицына. Речь идет об этюде к портрету телохранителя императрицы Марии Федоровны казака Тимофея Ящика.
Паттерсон узнал, что этюд хранится в Краснодаре. Об этом он прочитал в статье научного сотрудника отдела истории, этнографии и природы Павла Новикова, опубликованной в журнале «Культурная жизнь Юга России».
Автор материала высказал предположение, что законченный портрет работы художника Александра Гефтера находится в Англии. Господин Паттерсон это версию подтвердил.
Как оказалось, портрет у художника купили 31 января 1921 года и увезли из Копенгагена в Англию. Стивен Паттерсон в письме написал, что хотел бы ознакомиться с материалами, касающимися этюда к портрету Тимофея Ящика.
«В настоящий момент в Англии готовится, а в ноябре 2018 года в Букингемском дворце в галерее королевы откроется выставка «Россия: королевская семья и Романовы», здесь, в том числе, будет использована информация об экспонате из краснодарского музея», — сообщает пресс-служба минкульта региона.
Напомним, в июне на Кубани работали площадки фестивля «Античное наследие России».
АиФ — Юг: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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