Выставку приурочили к столетию финансового ведомства армии

25 июля в Центральном музее Вооруженных сил открылась выставка, посвященная столетнему юбилею финансовой службы Российской армии.

Еще Петр I высказал наиболее точную и исчерпывающую мысль о финансировании армии: «Деньги — суть артерия войны». С тех пор прошло уже больше трех веков, но фраза эта не утратила актуальности и сегодня.

Уже во времена первого российского императора финансовому обеспечению армии придавалось особое значение. В те времена за государственными средствами надзирали кригс-комиссары. Кстати, мало кто знает, но кавалеры орденов Российской империи получали государственную пенсию. Ведомости , где указан ее размер, и соответствие орденов представлены в экспозиции.

Даже в годы Гражданской войны, когда создавалась Красная армия, руководители молодого государства одними из первых издали указ о постановке красногвардейцев на все виды довольствия, включая и табачное. Об этих временах рассказывает стенд, где манекены одеты в форму тех лет.

— Специалисты музея провели большую исследовательскую работу, и сегодня посетители могут видеть немало уникальных экспонатов, — рассказал начальник научно-экспозиционного отдела Владимир Семченко.

Среди них — подлинные финансовые документы, которые офицеры и бойцы Красной армии спрятали во время боев в районе Вязьмы, чтобы они не попали в руки врагу. Так с неожиданной стороны открывается казалось бы совершенно не героическая финансовая служба, служащие которой больше имеют дело со счетами, а не с оружием. Теперь посетители музея узнают, что это не так.