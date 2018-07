Уикенд в Петербурге с 26 по 29 июля

Фестивали Present Perfect и VK Fest, Том Круз и Тимоти Шаламе на большом экране, а также последний шанс увидеть выставку Кабаковых в Эрмитаже и ретроспектива Кубрика — как весело провести эти выходные в городе.

Пт 27 июля Сб 28 июля Вс 29 июля

До 14 августа «Свиное рыло»

Выставка «Untitled.jpg». В галерее «Свиное рыло» с 24 июля и по 14 августа показывают работы сына Сергея Шнурова Аполлона. До этого его произведения можно было видеть лишь в инстаграме автора и на фестивальной выставке в Барселоне. Яркие краски, ироничность, дерзость, громкие тексты — здесь есть все то, что обычно ожидают от молодого поколения художников, но Аполлон разбавляет это порцией киберпанка и манифестацией нового искусства.

До 15 августа галерея «Vincent»

Выставка «Тьма тьмущая» В галерее «Vincent» (Манежный переулок, 1/4) проходит выставка работ Кирилла Рожкова. В персональную экспозицию вошли три серии работ, которые художник создал за последние семь лет, — «Санкт-Петербургу быть пусту», «Экспериментальные боги» и «Холод».

26-22 июля-сентября 19:00 Marina Gisich Gallery

Выставка «Летнее платье» В четверг в Marina Gisich Gallery откроется персональная выставка Ольги Тобрелутс . На серию картин художницу вдохновил гигантский платан, который она увидела, прогуливаясь в окрестностях критской деревни Пача.

с 26 июля

Фильм «Миссия невыполнима: Последствия» / Mission: Impossible — Fallout Очередная часть франшизы про Итона Ханта — ему снова предстоит выполнить невозможную задачу. Суперагента, как и всегда, играет нестареющий Том Круз, который лично выполняет все трюки.

с 26 июля

Фильм «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» / Belle et Sébastien, l'aventure continue Сиквел истории о нежной дружбе мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль, основанный на популярной серии книг. На это раз герои отправятся на поиски тети Анжелины, чей самолет разбился в лесу.

с 26 июля

Фильм «Мектуб, моя любовь» / Mektoub, My Love: Canto Uno Новый гимн любви и телесности Абделатифа Кешиша. Чтобы снять картину об отчаянных поисках настоящих чувств на фоне мимолетных курортных романов, режиссер выставил на торги «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, которую получил за «Жизнь Адель».

с 26 июля

Фильм «Жаркие летние ночи» / Hot Summer Nights В драме дебютанта Элайджи Байнума звезда «Зови меня своим именем» Тимоти Шаламе играет типичного андердога Даниэля. Приехав на школьные каникулы в Массачусетсе, лузер-ботаник неожиданно вливается в банду наркоторговцев.

с 26 июля

Фильм «Свидетели» Выросший из короткометражки «Туфельки» фильм-долгострой режиссера Константина Фама с участием Оксаны Фандеры Филиппа Янковского . Ужасы холокоста в нем показаны через бытовые мелочи.

26-29 июля «Аврора»

Ретроспектива Стэнли Кубрика В «Авроре» в честь 90-летия Стэнли Кубрика покажут его лучшие картины — «Тропами славы», «Доктор Стрейнджлав», «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Сияние».

26-29 июля Главная сцены

Кинопоказы Beat Film FestivalС четверга по воскресенье в Новой Голландии покажут фильмы из программы Международного фестиваля документального кино о новой культуре Beat Film Festival, в том числе картины о Depeche Mode Грейс Джонс и других. Подробности и расписание здесь.

26-9 июля-сентября МИСП

Выставка «Формы проживания» С четверга в МИСП стартует выставка Елизаветы Стрельниковой «Формы проживания». Известный петербургский скульптор-керамист представит более 60 самых своих интересных работ, в том числе живопись.

26 июля 20:00 крыша Roof Place

Концерт Billy’s Band Группа Билли Новика Billy's Band в четверг сыграет фирменный «алко-джаз» на новой концертной площадке — крыше Roof Place на Кожевенной линии, 30.

27-29 июля 19:00 «Родина»

Уикенд «Большого фестиваля мультфильмов» С 27 по 29 июля в киноцентре «Родина» покажут три сборника лучшей мировой анимации для взрослых от крупнейшего в России международного фестиваля анимации. Подробности и программа здесь.

27-29 июля «Порт Сев­кабель»

Present Perfect Festival Самый масштабный в России электронный фестиваль празднует переезд ближе к морю мощным привозом: редкий на родине диджей номер один, по версии авторитетного Mixmag, Нина Кравиц, уже бывавший на PPF электро-дуэт Aux 88 и немка Лена Вилликенс, а также Рой Айерс и Ларри Херд — и это только часть!

28 июля 11:00 Михайловский сад Фестиваль-путешествие «Симфония труда» В субботу в 11:00 в Михайловском саду начнется первый этап фестиваля-путешествия лаборатории «Человек мира». Его откроет музыкальная многочасовая инсталляция от Петра Айду с участием сельских жителей и профессиональных музыкантов. Кроме того, в программе — перфоманс от инженерного театра АХЕ.

28-29 июля Парк 300-летия Санкт— Петербурга

VK Fest Косплей, мастер-классы по робототехнике и создание своего мини-клона в 3D — все это на берегу Финского залива и под хиты Монеточки, Гречки и «Аигел»: праздник да и только!

28 июля 14:00 Елагин остров

«Усадьба Jazz» На опенэйре у Елагина дворца джем-сейшн устроят обладательница «Грэмми» Джосс Стоун, джазовый футурист BIGYUKI (сессионист у хип-хоп-легенд Талиба Квели и Матисьяху), а также норвежский квартет Rohey, миксующий фанк, неосоул и IDM.

29 июля

День ВМФ В День Военно-морского флота России пройдет традиционный парад военных кораблей. На Дворцовой площади — концерт с участием солистов Мариинского театра, Евгения Дятлова и Александр Ф. Скляра, «Хора Турецкого» и «Soprano». Подробная программа здесь.

до 29 июля Главный штаб Эрмитажа

Выставка «В будущее возьмут не всех» Эти выходные — последний шанс увидеть выставку Ильи Эмилии Кабаковых в Главном штабе. В прошлом году отдел современного искусства музея и его глава Дмитрий Озерков помогли Tate Modern собрать ретроспективу художников. Весной выставка-утопия — от рисунков и альбомов московского периода до гигантских иммерсивных инсталляций «Человек, который улетел в космос из своей комнаты» и «Лабиринт» — наконец-то приехала в Петербург.

29 июля 20:00 «А2»

Концерт Kaleo Хит исландских блюз-рокеров Way Down We Go звучал чуть ли не во всех сериалах последнего времени: от «Анатомии страсти», «Винила» и «Дневников вампира» до спин-оффа «Кухни» — «Отель Элеон».

29 июля Александровский парк

Фестиваль «Мост в Корею и День Пусана» В воскресенье в Александровском саду пройдет фестиваль корейской культуры, посвященный 10-летию отношений между городами-побратимами Пусаном и Петербургом. В программе — дэнс-шоу Sachoom, выступление группы Zamstick, игры и дегустация традиционных блюд. Подробности здесь