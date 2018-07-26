27 и 28 июля в Москве пройдет винтажный маркет

27 и 28 июля в пространстве Московского музея современного искусства на Петровке, 25 пройдет винтажный маркет Vintage Marketplace.

В маркете примут участие 50 магазинов, шоурумов и коллекционеров из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Гости смогут купить винтажные предметы интерьера, а также одежду, обувь и аксессуары 40-х–90-х годов.

В пятницу, 27 июля, вход на маркет будет бесплатным, а в субботу, 28 июля, потребуется билет в музей. Билет даст возможность получить скидку на любую покупку на маркете. Узнать подробности о маркете можно здесь.