Ещё
Каникулы в музее на юге Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Каникулы в музее на юге Китая 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ — Многие ребятишки проводят летние каникулы в Музее провинции Гуандун /Южный Китай/, осматривая предметы древности и приобщаясь к истории и культуре Гуандун. Фотографии Синьхуа/Лу Ханьсинь
Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ — Многие ребятишки проводят летние каникулы в Музее провинции Гуандун /Южный Китай/, осматривая предметы древности и приобщаясь к истории и культуре Гуандун. Фотографии Синьхуа/Лу Ханьсинь
Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ — Многие ребятишки проводят летние каникулы в Музее провинции Гуандун /Южный Китай/, осматривая предметы древности и приобщаясь к истории и культуре Гуандун. Фотографии Синьхуа/Лу Ханьсинь
ИА Синьхуа: последние новости
Шэньсийский исторический музей делится с посетителями тайнами реставрации памятников культуры Фестиваль мира океана в провинции Шаньдун В Минске открылась выставка "Главный восточный фронт"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца1
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Самые яркие девушки фестивалей
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарёкся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение