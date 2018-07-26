Каникулы в музее на юге Китая

Гуанчжоу, 25 июля / Синьхуа / — Многие ребятишки проводят летние каникулы в Музее провинции Гуандун /Южный Китай/, осматривая предметы древности и приобщаясь к истории и культуре Гуандун. Фотографии Синьхуа/Лу Ханьсинь

Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ — Многие ребятишки проводят летние каникулы в Музее провинции Гуандун /Южный Китай/, осматривая предметы древности и приобщаясь к истории и культуре Гуандун. Фотографии Синьхуа/Лу Ханьсинь

Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ — Многие ребятишки проводят летние каникулы в Музее провинции Гуандун /Южный Китай/, осматривая предметы древности и приобщаясь к истории и культуре Гуандун. Фотографии Синьхуа/Лу Ханьсинь