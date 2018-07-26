Куда сходить в Омске 27, 28 и 29 июля

Куда можно сходить в Омске в выходные дни, узнаете из афиши «Пульс Live».

27 июля, пятница

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В Омском музее им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3, Врубелевский корпус) проходит финисаж выставки «Весна. Воздух свободы». Она является частью социально-культурного проекта «Old school. Народный куратор», победителя грантового конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» 2017 года Благотворительного фонда В. Потанина . Проект был создан в духе культуры участия и продолжил идеи Года волонтера в России.

В 17:00 в изобразительном музее им. М. А. Врубеля (ул. Ленина, 3) состоится открытие выставки Георгия Катилло-Ратмирова «Наблюдая жизнь. Графика 1970–2000-х годов». Персональная выставка, приуроченная к юбилею автора — в 2017 году ему исполнилось 80, — представляет графические произведения художника: эстампы, гуаши и рисунки 1970–2000-х годов из собрания Омского музея им. Врубеля и из мастерской автора.

В музее им. М. А. Врубеля (Генерал-губернаторский дворец, ул. Ленина, 23) открылась фотовыставка из собрания Нового зоологического музея Санкт-Петербурга «Материнство в дикой природе». На вопрос «Есть ли у животных чувства?» помогут ответить работы ведущих фотографов-анималистов России и зарубежья. Звери, не умеющие позировать, трогательны и естественны в своей среде. Вы увидите множество сюжетов, показывающих материнство во всех его проявлениях: игра, самоотверженность, обучение, любовь, защита, терпение.

В 17:00 в историческом парке «Россия — моя история» открывается персональная выставка омского художника Сергея Сочивко. Более 30 ярких, живых, написанных с юмором, работ, а также около 80 экспонатов из Музея городского быта будут экспонироваться до 15 сентября. В экспозиции представлены 32 работы, на которых изображены панорамы старого Омска и сцены из жизни горожан с многообразием типажей и характеров. Автор создаёт особый, «многонаселённый», «карнавальный» мир с обилием мелких и хорошо проработанных деталей, наполняя свои работы ярким цветом и изрядной долей юмора.

В выставочном зале Дома художника открылась выставка-память Амангельды Шакенова «БАТА–БЛАГОСЛОВЕНИЕ». На выставке представлено свыше ста живописных и графических произведений автора из мастерской и музейных собраний: ООМИИ имени М. А. Врубеля, ГОХМ «Либеров-Центр», Городского музея «Искусство Омска». В современном изобразительном искусстве Сибири и Казахстана творчество Амангельды Шакенова представляет собой целостное художественное явление. В Омске он сложился как художник и педагог, но его сердце принадлежало исторической родине — Казахстану. И сам он называл себя художником двух культур.

В 18:30 в Пятом театре зрители увидят спектакль «Пьяные». По жанру это трагикомедия с незамысловатой, на первый взгляд, фабулой: персонажи подшофе предельно откровенно рассуждают о любви, боге, смерти, смысле жизни, наглядно демонстрируя старую истину — что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

В 19:00 на сцене Дома Актера театр «Галерка» пройдет спектакль «Казанцевское дело». Никогда! Никогда, слышите, не думайте, что намеченное вами непременно сбудется только потому, что вы этого хотите. Как говорится: «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Помните всегда об этом, чтобы вас не постигли разочарования. Что же делать? Отвечаем — любить! Ибо только любовь (а мы имеем в виду настоящую любовь) помогает в борьбе с невзгодами и напастями на пути к счастью!

28 июля, суббота

В 11:00 на сцене «Пятого театра» пройдет спектакль «Летучий корабль». Эта волшебная сказка, любимая многими поколениями зрителей, это новая театрализованная версия знакомого сюжета, основанного на русских народных сказках. В спектакле прозвучат любимые музыкальные хиты из одноименного мультфильма. Чудесная история о мечте, о сложном и опасном пути к своему счастью. Царь задумал отдать свою мечтательницу дочь Забаву за богатого старика Полкана. Но женская хитрость помогает Забаве придумать необычное испытание для претендентов на ее руку и сердце…

С 11:00 до 19:00 в Омском историко-краеведческом музее пройдет День омича. На экспозиции «Археология Омского Прииртышья» посетители смогут познакомиться с предметами каменного, бронзового, раннего железного веков и средневековья, обнаруженными на территории Сибири. День омича объединяет все общегородские открытые площадки, а также учреждения культуры для того, чтобы познакомить активных горожан с совместными достижениями омичей, дать возможность горожанам проявить свою общественную инициативу, свои личные таланты или просто с пользой для себя и близких провести время.

В 12:00 в парке Культуры и Отдыха (Имени 30-летия ВЛКСМ) пройдет Фестиваль красок, добрый и семейный праздник, полный улыбок, смеха и беззаботного веселья! Обсыпьте краской своих друзей, детей, коллег или родителей — раскрасьте июнь во все цвета радуги! Внимание! Фестиваль красок вызывает привыкание и неопреодолимое желание фотографироваться. В программе фестиваля: танцевальная музыка, выступление лучших коллективов города, интерактивные развлекательные площадки, фотозоны.

В 18:30 в Пятом театре зрители увидят спектакль «Тестостерон». В ресторан, где вот-вот должен начаться свадебный банкет, врываются несколько взбешенных мужчин. По необъяснимой причине невеста прямо перед алтарем отказала жениху и страстно поцеловала первого, кто ей подвернулся. Разумеется, за этим следует драка и уже после нее — попытка выяснить, почему сорвалась свадьба. Что движет людьми, чувства или животные инстинкты? И может быть, во всех бедах мира повинен тестостерон, который заставляет мужчин бесконечно соперничать друг с другом за внимание женщин?

А если вы просто захотите посидеть в уютном месте на берегу Иртыша, то приходите в кафе «На спасалке», которое расположено по адресу: ул. Кемеровская, 1/1а. Удовольствие от нахождения на свежем воздухе и от вкусной еды вам обеспечено.

29 июля, воскресенье

В 11:00 в Пятый театр приглашают маленьких зрителей на спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». В этой сказке есть то, что особенно любят дети: чудесные превращения, шутки, песни и полеты наяву. Но эта история хороша не только своей зрелищностью: она рассказывает маленьким зрителям о том, как важно помогать друзьям и оставаться честными в любой ситуации.

В 18:30 на сцене «Пятого театра» пройдет спектакль «Боинг-Боинг». Весьма непринужденно, не без элегантности и с абсолютным чувством юмора спектакль рассказывает о романе молодого импозантного парижанина с тремя очаровательными стюардессами. Мишель, Марта и Мэри летают на разных авиалиниях, что вынуждает их изобретательного «жениха» — архитектора Бернара, подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» трех «невест». Но нельзя предугадать и спланировать все до мелочей. Рано или поздно, этот, казалось бы, отлаженный график встреч, так идеально соответствующий расхожей философии холостяка, даст сбой. И тогда…

Удачных выходных!