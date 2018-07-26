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Занятия для школьников начнутся в Центре Гиляровского в Москве осенью
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Занятия для школьников начнутся в Центре Гиляровского в Москве осенью 

РИАМО 14 минут назад
Фото: РИАМО
Занятия, посвященные истории Москвы, организуют для школьников и студентов на базе Центра Гиляровского, который открылся в Столешникове переулке в декабре 2017 года, вести занятия будут известные краеведы, художники и фотографы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Осенью в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы стартует образовательная программа для подростков. На занятиях в рамках проекта «Школа Гиляровского» юные слушатели изучат историю столицы и увидят город глазами Владимира Гиляровского, знаменитого журналиста, автора книги «Москва и москвичи», — отмечается в сообщении.
Как пояснила директор Музея Москвы Алина Сапрыкина, проект рассчитан прежде всего на школьников, студентов, абитуриентов из Москвы. Во время обучения в «Школе Гиляровского» участники будут выходить в город: исследовать, совершать прогулки, работать над проектами, брать уроки фотографии и иллюстрации.
«Вести занятия мы пригласим известных москвоведов, фотографов и художников», — сказала Сапрыкина, добавив, что записаться на обучение можно уже сейчас: для участия в проекте достаточно сообщить о своем желании в Центр Гиляровского.
По ее словам, в конце августа стартует и другой образовательный проект для детей школьного возраста, который будет совмещать творческие занятия и экскурсии по центру Москвы. Уроки платные. Подробнее о работе школы москвоведения можно узнать в центре или по телефону: +7 (495) 739-00-08.
Центр Гиляровского активно работает и как выставочное пространство — сейчас здесь проходит выставка «Москва пешком. Из истории Китай-города». Выставка построена как неспешная прогулка по улицам района — Варварке, Ильинке, Никольской. В рамках выставки можно посетить лекции, экскурсии, принять участие в квестах, узнать историю пешеходных улиц, старинных особняков, трактиров и ресторанов Москвы XIX–XX веков.
Этим летом Музей Москвы во второй раз запустил проект «Уличный лекторий. Местная история». С 19 июля по 12 сентября бесплатные познавательные лекции под открытым небом пройдут в 10 столичных районах. Посетить их могут все желающие.
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