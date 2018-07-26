Где грань между воображением художника и нарушением чужой свободы, обсудят во Владивостоке

«Круглый стол» пройдет 29 июля.

29 июля в 14:00 в кинозале владивостокского центра современного искусства «Заря» состоится «круглый стол» «Исправительная резиденция для всех», в котором, помимо московского художника Романа Минаева , примут участие специалисты в области уголовного права, психологии, социологии и культурологии. Вход свободный. Возрастное ограничение 18+.

Разнообразие культурных моделей в XXI веке уготовило нам массу сюрпризов, вызванных необходимостью постоянно пересматривать устоявшиеся взгляды на общество и его нормы. Любое нарушение условных границ может стать новым поводом для их смещения в ту или иную сторону. Грань между воображением художника и нарушением чужой свободы становится все тоньше, передает пресс-служба ЦСИ «Заря».

В рамках проекта Романа Минаева «Места не столь отдаленные» пройдет «круглый стол» с участием приглашенных экспертов из таких областей, как уголовное право, практическая психология и современная культура. В дискуссии примут участие социолог Илья Купряшкин, адвокат Руслан Ларин, культуролог Наталья Малкова , адвокат Елена Соловьева , медицинский психолог Екатерина Фиденко и другие.

Для справки: Роман Минаев родился в 1970 году в Санкт-Петербурге, живет и работает в Москве. Изучал графику в Кильском университете архитектуры, дизайна и свободного искусства; китайскую каллиграфию в Национальной академии художеств в Ханчжоу; а также «Искусство в контексте» в Берлинском университете искусств. Автор персональных проектов, участник многих международных выставок и фестивалей искусства новых медиа. Роман является преподавателем образовательных программ в области современного искусства. С 2009 года он ведет курс «Интермедиа» в Московской школе фотографии и мультимедиа им. Родченко. Роман курировал выставочные проекты в Московском музее современного искусства, Мультимедиа арт музее, Центральном выставочном зале Манеж, Музее Сидура, Государственном центре современного искусства и др. Подробнее о проектах художника: romanminaev.com.

Илья Купряшкин — философ, социолог. Кандидат философских наук, доцент департамента социальных наук Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Докторант департамента философии Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Координатор научно-исследовательской работы студентов ШИГН ДВФУ. Ученый секретарь диссертационного совета Д 999.075.03 (философские науки). Председатель Совета молодых ученых ДВФУ.

Руслан Ларин — юрист, адвокат. Окончил Юридический институт ДВГУ в 1997 году, предприниматель, оказывающий услуги в области права, стаж юридической практики 21 год.

Наталья Малкова — культуролог, кандидат философских наук, доцент Школы искусств, культуры и спорта ДВФУ. В сфере ее профессиональных интересов: теория и методология культуры, перформативные практики, история тела, городская культура.

Елена Соловьева — юрист, занимается семейным правом двадцать лет. В последние годы она защищает в суде интересы женщин, которые столкнулись с насилием. Также бесплатно консультирует в центре помощи общественного движения «Маяк».

Екатерина Фиденко — медицинский психолог психиатрической больницы города Владивостока, куратор интегрированной театра-студии «Без границ», инициатор культурных проектов, направленных на борьбу со стигматизацией ментальных расстройств.