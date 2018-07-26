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Художник из провинции Хэбэй воспроизвел на бумаге древние фрески
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Художник из провинции Хэбэй воспроизвел на бумаге древние фрески 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Шицзячжуан /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Яо Шулун из города Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ проявляет особый интерес к фрескам в местном храме Пилусы. В 2006 году он начал перерисовывать эти произведения. За 10 лет усердного труда художник смог воспроизвести на бумаге древние фрески площадью более 200 кв.м при сохранении оригинальных пропорций! Последние два года Яо Шулун занимается популяризацией древнекитайского искусства создания фресок. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Шицзячжуан /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Яо Шулун из города Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ проявляет особый интерес к фрескам в местном храме Пилусы. В 2006 году он начал перерисовывать эти произведения. За 10 лет усердного труда художник смог воспроизвести на бумаге древние фрески площадью более 200 кв.м при сохранении оригинальных пропорций! Последние два года Яо Шулун занимается популяризацией древнекитайского искусства создания фресок. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Шицзячжуан /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Яо Шулун из города Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ проявляет особый интерес к фрескам в местном храме Пилусы. В 2006 году он начал перерисовывать эти произведения. За 10 лет усердного труда художник смог воспроизвести на бумаге древние фрески площадью более 200 кв.м при сохранении оригинальных пропорций! Последние два года Яо Шулун занимается популяризацией древнекитайского искусства создания фресок. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Шицзячжуан /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Яо Шулун из города Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ проявляет особый интерес к фрескам в местном храме Пилусы. В 2006 году он начал перерисовывать эти произведения. За 10 лет усердного труда художник смог воспроизвести на бумаге древние фрески площадью более 200 кв.м при сохранении оригинальных пропорций! Последние два года Яо Шулун занимается популяризацией древнекитайского искусства создания фресок. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Шицзячжуан /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Яо Шулун из города Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ проявляет особый интерес к фрескам в местном храме Пилусы. В 2006 году он начал перерисовывать эти произведения. За 10 лет усердного труда художник смог воспроизвести на бумаге древние фрески площадью более 200 кв.м при сохранении оригинальных пропорций! Последние два года Яо Шулун занимается популяризацией древнекитайского искусства создания фресок. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
Шицзячжуан /пров. Хэбэй/, 25 июля /Синьхуа/ — Яо Шулун из города Шицзячжуан /провинция Хэбэй, Северный Китай/ проявляет особый интерес к фрескам в местном храме Пилусы. В 2006 году он начал перерисовывать эти произведения. За 10 лет усердного труда художник смог воспроизвести на бумаге древние фрески площадью более 200 кв.м при сохранении оригинальных пропорций! Последние два года Яо Шулун занимается популяризацией древнекитайского искусства создания фресок. Фотографии Синьхуа/Чэнь Цибао
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