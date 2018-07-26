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Не только министр: Глава Тувы снял Сергея Шойгу за столярной работой
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Не только министр: Глава Тувы снял Сергея Шойгу за столярной работой 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Министр обороны России предстал перед общественностью в новом амплуа. Глава Республики Тувы Шолбан Кара-оол выложил в социальную сеть «Вконтакте» видео и фото, на которых видно, как Сергей Шойгу занимается столярным делом.
В первых числах июня в Республике Тува, где родился министр обороны России, открылась выставка его работ в рамках проекта «Несокрушимая и легендарная». Он приурочен к 100-летию создания Рабоче-крестьянской Красной армии. На экспозиции в Национальном музее имени Алдан-Маадыр в Кызыле представлены вазы, шкатулки, а также скульптуры из дерева, которые своими руками из пород ценного дерева создал Сергей Шойгу.
Всего на выставке представлено более 50 работ. Среди них также картины, написанные министром. В основном это пейзажи. Сообщается, что Шойгу трудился над ними с начала этого года.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в сети появилось видео спасения редкой рыбы Сергеем Шойгу.
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