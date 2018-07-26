В СВАО будут представлены работы известного художника Александра Соколова

Выставка откроется на территории Хлебозавода № 9 в пространстве «Sense». Работы художника Александра Соколова будут представлены из нескольких серий, под общим названием «Неочевидный порядок». Открытие 27 июля в 21.00.

— Александр Соколов — художник, знакомый многим своими уличными работами, центральной фигурой которых является шахматный конь. Он начинал со стикеров и постеров в городе, и постепенно к ним добавились гипсовые барельефы. Соколов — один из немногих художников, кто делает в Москве стрит-арт из гипса. Помимо шахматных коней, его барельефы часто изображают стилеты, кастеты и геральдических зверей, — сообщил один из организаторов выставки.

Экспозицию можно будет посетить до 3 августа. Напомним, что Хлебозавод № 9 находится по адресу: ул. Новодмитровская, 1. Вход свободный.