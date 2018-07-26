Казимир Малевич — не только «Черный квадрат». Салехардская художница признана лучшим автором комикса

Салехардская художница Юлия Никитина удостоена премии имени Казимира Малевича за графический роман «Полуночная земля». Ей присуждена победа в номинации «Лучший авторский комикс». Награждение прошло в Санкт-Петербурге. Сейчас Юлия путешествует по Полярному Уралу и собирает материал к новой книге. Её неповторимый стиль с первого взгляда приковывает внимание зрителя и никого не оставляет равнодушным.

«Полуночная земля» — это автобиографичный роман, в нем молодой автор описала свое детство, среду обитания, город Салехард в 90-е годы с помощью художественных средств. Первый тираж книги разошелся за три месяца. Юлия работает не только над своими романами, но и является иллюстратором книг других авторов. Она — участник всероссийских и международных выставок.

Премия имени Казимира Малевича учреждена в 2008 году и присуждается раз в два года молодым художникам до 40 лет за вклад в развитие комикс-индустрии.