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Казимир Малевич — не только «Черный квадрат». Салехардская художница признана лучшим автором комикса
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Казимир Малевич — не только «Черный квадрат». Салехардская художница признана лучшим автором комикса 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Салехардская художница Юлия Никитина удостоена премии имени Казимира Малевича за графический роман «Полуночная земля». Ей присуждена победа в номинации «Лучший авторский комикс». Награждение прошло в Санкт-Петербурге. Сейчас Юлия путешествует по Полярному Уралу и собирает материал к новой книге. Её неповторимый стиль с первого взгляда приковывает внимание зрителя и никого не оставляет равнодушным.
«Полуночная земля» — это автобиографичный роман, в нем молодой автор описала свое детство, среду обитания, город Салехард в 90-е годы с помощью художественных средств. Первый тираж книги разошелся за три месяца. Юлия работает не только над своими романами, но и является иллюстратором книг других авторов. Она — участник всероссийских и международных выставок.
Премия имени Казимира Малевича учреждена в 2008 году и присуждается раз в два года молодым художникам до 40 лет за вклад в развитие комикс-индустрии.
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