Горожане смогут посмотреть на танец прорастания семян в «Аптекарском огороде»

Выставка «Плод времени», на которой будут представлены звуковые скульптуры и танец прорастания семян, откроют 3 августа в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород».

Мероприятие проведут в рамках первого Московского фестиваля современного искусства.

Представленный гостям «Аптекарского огорода» проект первоначально задумывался как утопическая фантазия на тему будущего.

На выставке горожане смогут увидеть работы художника Виты Буйвид, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва»

Отметим, что в день открытия экспозиции в «Аптекарском огороде» пройдет музыкальный концерт.