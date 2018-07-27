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Горожане смогут посмотреть на танец прорастания семян в «Аптекарском огороде»
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Горожане смогут посмотреть на танец прорастания семян в «Аптекарском огороде» 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Выставка «Плод времени», на которой будут представлены звуковые скульптуры и танец прорастания семян, откроют 3 августа в Ботаническом саду Московского государственного университета «Аптекарский огород».
Мероприятие проведут в рамках первого Московского фестиваля современного искусства.
Представленный гостям «Аптекарского огорода» проект первоначально задумывался как утопическая фантазия на тему будущего.
На выставке горожане смогут увидеть работы художника Виты Буйвид, сообщили на официальном сайте Агентства городских новостей «Москва».
Отметим, что в день открытия экспозиции в «Аптекарском огороде» пройдет музыкальный концерт.
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