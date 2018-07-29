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Лотос орехоносный расцвел в «Аптекарском огороде»
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Лотос орехоносный расцвел в «Аптекарском огороде» 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: CHIPS journal
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвел лотос орехоносный. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«На выставке лилий в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвёл редкий лотос орехоносный (Nelumbo nucifera) семейства Лотосовых, занесённый в Красную книгу России. Посетители могут увидеть многолетнее водное растение с розовым цветком свыше 20 см в диаметре и нежным ароматом не только на выставке лилий до вечера 29 июля, но и на выставке лилейников 31 июля и 1 августа», — сообщила О. Архипова. Она добавила, что листья и крупный цветок на прямой цветоножке высоко поднимаются над водой. Лотосы могут жить свыше 1 тыс. лет. Родина лотоса — тропики Азии и север Австралии, в России этот вид произрастает на Дальнем Востоке в нижнем течении Амура, в бассейнах рек Уссури, Буреи, Тунгуски и Зеи, на Приханкайской равнине и острове Путятина, на побережьях Каспийского и Азовского морей. В хороших условиях семена лотоса могут оставаться жизнеспособными на протяжении долгого времени — известен случай, когда их удалось прорастить спустя 1,3 тыс. лет. «Лотос достигает в высоту до 150 см, в ширину разрастается до 3 м. Исследования показывают, что лотос обладает поразительной способностью поддерживать внутреннюю температуру цветков на относительно постоянном уровне независимо от температуры окружающей среды — как человек и другие теплокровные животные. Вероятно, с целью привлечения насекомых-опылителей. Другие примеры растений с механизмом терморегуляции — Связноплодник вонючий и Филодендрон двоякоперистый», — добавила О. Архипова. В пресс-службе сада также призвали не путать лотосы с кувшинками — эти водные растения принадлежат к разным семействам. Следы первобытного использования лотоса орехоносного обнаружены в неолитическом поселении Башидан в провинции Хунань КНР. Все растение съедобно и применяется в лекарственных и пищевых целях. Корень лотоса считается деликатесом в японской, тайской и китайской кухне. Его употребляют в виде салатов, жарят, тушат, используют для украшения блюд.
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