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В Липецке пройдет выставка акварельной живописи Елены Урбанус
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В Липецке пройдет выставка акварельной живописи Елены Урбанус
Ревизор.ru
2 часа назад
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Ревизор.ru
Около 30 пейзажей художницы будут представлены в Экспозиции. Эти работы художница написала за последние 4 года. Экспозиция будет работать до 31 августа.
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