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В Курске откроется выставка, посвящённая Владимиру Короленко
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В Курске откроется выставка, посвящённая Владимиру Короленко 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В экспозиции будут представлены произведения автора, литература о его жизни, работы литературоведов о творчестве писателя
Откроется выставка 27 июля в 11.30 в библиотеке № 13 (ул. Бочарова, 6).
Владимир Галактионович Короленко — яркий писатель, автор многочисленных повестей, рассказов, художественных очерков, а также критик и публицист. Его творчество отличают защита обездоленных, воспевание душевной стойкости и мужества. Иван Бунин называл Владимира Короленко «живой совестью русского народа».
Участники мероприятия узнают интересные факты из биографии Владимира Короленко, о его вкладе в развитие русской литературы, вспомнят самые известные произведения писателя: «Сон Макара», «В дурном обществе», «Слепой музыкант» и другие. Особое внимание будет уделено знакомству с художественными произведениями автора, которые были экранизированы. На экспозиции школьники посмотрят и обсудят фрагменты из художественного фильма «Дети подземелья».
Кроме того читатели совершат увлекательную виртуальную экскурсию в дом-музей семьи Короленко, находящийся в Геленджике.
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