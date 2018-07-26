Ещё
В Казани пройдет выставка продукции компании прямых продаж QNET
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Казани пройдет выставка продукции компании прямых продаж QNET 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
4 и 5 августа Казань встречает выставку международной компании прямых продаж QNET. Инновационные товары, интересные бизнес-возможности — компании есть что показать столице Татарстана и чем ее удивить.
Компания устраивает такие экспозиции в разных странах, однако в России — только с этого года: в апреле первое подобное мероприятие состоялось в Новосибирске, в июле — в Москве.
Посетители выставки составят представление о высокотехнологичных товарах QNET для красоты и молодости — кремах, лосьонах, гелях; познакомятся с уникальными биологически активными добавками для здоровья и долголетия. Вниманию гостей выставки будет представлен фильтр последнего поколения, который делает воду чистой и полезной.
На выставке посетители откроют для себя энергетические продукты для укрепления биополя, защиты от вредных излучений и усталости и смогут ощутить их положительное влияние. Над этими товарами трудятся ученые Франции, Германии, США, Южной Кореи.
Кроме того, посетители выставки увидят эксклюзивные ювелирные украшения, швейцарские часы, туристические путевки и образовательные онлайн-курсы от швейцарского университета — Swiss eLearning Institute. Те, кто хочет попробовать себя в прямых продажах, получат информацию о том, как начать сотрудничать с QNET.
Место выставки: Казань, проспект Победы, 91, ТЦ «Южный».
Время выставки: 4–5 августа, 10:00–18:00.
АиФ Казань: последние новости
В Казани на ул. Баумана установили скульптуру «Конь-страна» «Золотая Орда»: наш ответ «Великолепному веку» и «Игре престолов» В Казани из-за тараканов приостановили работу пекарни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Самые яркие девушки фестивалей16
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца7
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение