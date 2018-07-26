В Казани пройдет выставка продукции компании прямых продаж QNET

4 и 5 августа Казань встречает выставку международной компании прямых продаж QNET. Инновационные товары, интересные бизнес-возможности — компании есть что показать столице Татарстана и чем ее удивить.

Компания устраивает такие экспозиции в разных странах, однако в России — только с этого года: в апреле первое подобное мероприятие состоялось в Новосибирске, в июле — в Москве.

Посетители выставки составят представление о высокотехнологичных товарах QNET для красоты и молодости — кремах, лосьонах, гелях; познакомятся с уникальными биологически активными добавками для здоровья и долголетия. Вниманию гостей выставки будет представлен фильтр последнего поколения, который делает воду чистой и полезной.

На выставке посетители откроют для себя энергетические продукты для укрепления биополя, защиты от вредных излучений и усталости и смогут ощутить их положительное влияние. Над этими товарами трудятся ученые Франции, Германии, США, Южной Кореи.

Кроме того, посетители выставки увидят эксклюзивные ювелирные украшения, швейцарские часы, туристические путевки и образовательные онлайн-курсы от швейцарского университета — Swiss eLearning Institute. Те, кто хочет попробовать себя в прямых продажах, получат информацию о том, как начать сотрудничать с QNET.

Место выставки: Казань, проспект Победы, 91, ТЦ «Южный».

Время выставки: 4–5 августа, 10:00–18:00.