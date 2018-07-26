Музей оккупаций и свободы Vabamu после ремонта

После реконструкции, которая длилась полгода, площадь музейной экспозиции увеличилась почти в два раза и составляет сейчас 1120 квадратных метров.

Постоянная экспозиция музея «У свободы нет границ» состоит из пяти частей и посвящена новейшей истории Эстонии. Отдельная экспозиция посвящена восстановлению независимости страны в 1990-е годы.

Обновленный музей использует современные технические достижения. Например, посетители получают смарт-устройство с электронным гидом Vabamu. Оно взаимодействует с большими сенсорными экранами, на которых своими воспоминаниями делятся жители Эстонии.