Ещё
Это. Надо. Видеть. Инсталляция, которая показывает, что мир вокруг — симуляция
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Это. Надо. Видеть. Инсталляция, которая показывает, что мир вокруг — симуляция 

Bigpicture.ru 35 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Немецкие художники Томас Грансейер и Томислав Тема, работающие в дуэте Quintessenz («Квинтэссенция»), презентовали в Провансе инсталляцию из сотен полупрозрачных кусков ткани и буквально потрясли ею критиков. Выглядит инсталляция как красноречивое доказательство того, что мир вокруг не что иное, как симуляция реальности. Правда, до той поры, пока не дунет легкий ветерок. Как пишет Fact Company, зрители, видевшие инсталляцию, были потрясены — они будто оказались в фильме «Матрица».
Инсталляция напоминает трехмерное граффити. В Провансе, в древних руинах Ле-Бо, художникам из Ганновера особенно удачно удалось подчеркнуть различия между реальным миром и миром цифровым. Для установки «Потерянного рая» — именно так поэтично называется инсталляция — потребовались десятки металлических штырей и сотни метров полупрозрачной ткани разных оттенков. Получившиеся градиенты цвета в итоге очень походили на цветовые палитры, такие как RGB или CMYK. По сути, именно так инсталляция выглядела бы в Photoshop как самостоятельная палитра.
Правда, эффект «Матрицы» сохраняется ровно до тех пор, пока не подует ветер.
via GIPHY
У дуэта Quintessenz уже был удачный опыт работы с подобными проектами. Так, например, гостей берлинской недели моды в этом году потрясли «Мерцающие огни» — работа Томаса и Томислава в той же тканевой технике. Очевидно, что на ее исполнение потребовалось гораздо больше ткани, чем на «Потерянный рай».
«Мы всегда хотим создавать работы, которые дезориентируют, — цитирует Fact Company Томислава Тема. — Мы хотим играть с [нашим] восприятием, создавая нечто, что кажется цифровым в аналоговом мире».
Что ж, остается только признать, что немецкие художники вполне соответствуют заданному курсу и прекрасно справляются с задачей дезориентирования зрителя.
Bigpicture.ru: последние новости
Как японский дедушка превращает скучные таблицы Excel в произведения искусства Польский художник превращает классические полотна в гифки, от которых можно надорвать живот 13 действительно ужасающих произведений искусства
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»2
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение