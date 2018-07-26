Это. Надо. Видеть. Инсталляция, которая показывает, что мир вокруг — симуляция

Немецкие художники Томас Грансейер и Томислав Тема, работающие в дуэте Quintessenz («Квинтэссенция»), презентовали в Провансе инсталляцию из сотен полупрозрачных кусков ткани и буквально потрясли ею критиков. Выглядит инсталляция как красноречивое доказательство того, что мир вокруг не что иное, как симуляция реальности. Правда, до той поры, пока не дунет легкий ветерок. Как пишет Fact Company, зрители, видевшие инсталляцию, были потрясены — они будто оказались в фильме «Матрица».

Инсталляция напоминает трехмерное граффити. В Провансе, в древних руинах Ле-Бо, художникам из Ганновера особенно удачно удалось подчеркнуть различия между реальным миром и миром цифровым. Для установки «Потерянного рая» — именно так поэтично называется инсталляция — потребовались десятки металлических штырей и сотни метров полупрозрачной ткани разных оттенков. Получившиеся градиенты цвета в итоге очень походили на цветовые палитры, такие как RGB или CMYK. По сути, именно так инсталляция выглядела бы в Photoshop как самостоятельная палитра.

Правда, эффект «Матрицы» сохраняется ровно до тех пор, пока не подует ветер.

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У дуэта Quintessenz уже был удачный опыт работы с подобными проектами. Так, например, гостей берлинской недели моды в этом году потрясли «Мерцающие огни» — работа Томаса и Томислава в той же тканевой технике. Очевидно, что на ее исполнение потребовалось гораздо больше ткани, чем на «Потерянный рай».

«Мы всегда хотим создавать работы, которые дезориентируют, — цитирует Fact Company Томислава Тема. — Мы хотим играть с [нашим] восприятием, создавая нечто, что кажется цифровым в аналоговом мире».

Что ж, остается только признать, что немецкие художники вполне соответствуют заданному курсу и прекрасно справляются с задачей дезориентирования зрителя.