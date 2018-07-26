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С «Геометрией стройки» ознакомят посетителей музея занимательных наук на Ленинградском проспекте
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С «Геометрией стройки» ознакомят посетителей музея занимательных наук на Ленинградском проспекте 

Управа района Аэропорт города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В ближайшую пятницу, 27 июля, в музее занимательных наук «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте проведут тематическую экскурсию «Геометрия стройки». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Мы приглашаем наших посетителей на экскурсию, посвященную строительству и архитектуре. Гости узнают, почему дрель не перегревается в процессе работы, зачем батареи в квартирах располагают под окнами, как связаны помпон и высота потолков в помещении, — поделился представитель администрации.
Начало в 12.00. Необходимо приобрести входные билеты в музей.
Адрес «Экспериментаниума»: Ленинградский проспект, д. 80, корп. 11. (мю)
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