С «Геометрией стройки» ознакомят посетителей музея занимательных наук на Ленинградском проспекте

В ближайшую пятницу, 27 июля, в музее занимательных наук «Экспериментаниум» на Ленинградском проспекте проведут тематическую экскурсию «Геометрия стройки». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Мы приглашаем наших посетителей на экскурсию, посвященную строительству и архитектуре. Гости узнают, почему дрель не перегревается в процессе работы, зачем батареи в квартирах располагают под окнами, как связаны помпон и высота потолков в помещении, — поделился представитель администрации.

Начало в 12.00. Необходимо приобрести входные билеты в музей.

Адрес «Экспериментаниума»: Ленинградский проспект, д. 80, корп. 11. (мю)