Оренбургский музей собирает памятные вещи о службе в Афганистане

Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей продолжает сбор музейных предметов для создания выставки, которая расскажет о службе советских солдат в Афганистане. Экспозицию планируют представить к 30-летию вывода войск СССР из республики.

— Просим принять активное участие в памятной акции и передать в фонды музея фотографии, вещи, документы, трофейные предметы, — обращаются к оренбуржцам сотрудники музея.

Принимают предметы истории в музее по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 28. Телефоны для справок: 30-22-02, 77-56-69, 8-912-846-41-98.