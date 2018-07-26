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Оренбургский музей собирает памятные вещи о службе в Афганистане
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Оренбургский музей собирает памятные вещи о службе в Афганистане 

АиФ-Оренбург 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей продолжает сбор музейных предметов для создания выставки, которая расскажет о службе советских солдат в Афганистане. Экспозицию планируют представить к 30-летию вывода войск СССР из республики.
— Просим принять активное участие в памятной акции и передать в фонды музея фотографии, вещи, документы, трофейные предметы, — обращаются к оренбуржцам сотрудники музея.
Принимают предметы истории в музее по адресу: г. Оренбург, ул. Советская, д. 28. Телефоны для справок: 30-22-02, 77-56-69, 8-912-846-41-98.
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