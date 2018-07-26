Нижегородец осужден за участие в похищении картины Шишкина

Нижегородский областной суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который участвовал в похищении картины российского художника Шишкина «Лес. Ели», сообщает прокуратура региона.

Напомним, что в августе 2013 года преступники похитили из Вязниковского историко-художественного музея Владимирской области несколько ценных картин. Речь идет о картине И. И. Шишкина «Лес. Ели» стоимостью более 66 миллионов рублей, картине С. Ю. Жуковского «Первый снег» стоимостью 90 тысяч рублей и картине К. А. Коровина «Рыболов» стоимостью 150 тысяч рублей. Также эта преступная группа похитила четыре картины И. И. Левитана из музея в Ивановской области. Банда нападала на инкассаторов, ломбарды, банки, офисы.

С одним из членов банды — 39-летним нижегородцем — было заключено досудебное соглашение. Он рассказал об эпизодах преступной деятельности, изобличил других соучастников. Дело в отношении других членов преступной группы сейчас рассматривается в областном суде.

Суд установил, что нижегородец участвовал в открытом хищении картины Шишкина и с подельниками совершил разбойное нападение на инкассаторов в Нижнем Новгороде. Общий ущерб от действий банды составил около 200 млн рублей.