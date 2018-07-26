Строители над городом: художница соединила на двухметровой картине Екатеринбург и Нью-Йорк

Художница из Екатеринбурга Юлия Непокрытая рисует картину, в которой соединились Екатеринбург и Нью-Йорк. На полотне размером 1,2 на 1,8 метра изображены строители небоскрёба, отдыхающие на балке на огромной высоте — отсылка к знаменитой фотографии стройки в США. Только под ними не американский город, а детально прорисованный Екатеринбург.

Художница рассказала, что делает картину на заказ. Полотно будет висеть в офисе одной из строительных компаний города.

— Я нашла несколько разных фотографий строителей небоскрёбов и была потрясена бесстрашием этих мужчин, которые спокойно сидят и лежат в каких-то ботинках на каких-то балках, — рассказала Юлия. — Если бы были такие фотографии русских строителей, то я бы, конечно, взяла их. Я всё равно немножко их лица видоизменила.

Екатеринбург художница рисовала по фотографиям. Поэтому, например, башня «Исеть» на картине ещё не достроена, а вот элеватор Мукомольного завода уже снесён. Разглядывать Екатеринбург на этой картине можно долго — прорисованы все окошки, машины на дорогах, люди на тротуарах.

— Получилось, что под балкой историческая часть города, а над балкой современная часть, — говорит художница.

Этой картиной Юлия занимается уже три месяца — в перерывах между другими работами и преподаванием в художественном училище. Картина уже близка к завершению. Цвета в ней немного. Сами здания черно-белые, а на переднем плане есть яркие детали — ботинки, каски строителей. Возможно, в самом городе тоже появятся цветные пятна, чтобы, как говорит Юлия, город ожил.

Екатеринбург в разных стилях изображают многие художники. Например, Роман Баянов рисует акварелью. В его работах город легкий, светлый и тёплый. Другой художник Сергей Кияница известен тем, что создаёт огромные, трёхметровые картины. Например, он изображал Оперный театр, Дом Севастьянова и другие знаковые здания Екатеринбурга.