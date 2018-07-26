Ещё
Строители над городом: художница соединила на двухметровой картине Екатеринбург и Нью-Йорк
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Строители над городом: художница соединила на двухметровой картине Екатеринбург и Нью-Йорк 

e1.ru 3 часа назад
Фото: e1.ru
Художница из Екатеринбурга Юлия Непокрытая рисует картину, в которой соединились Екатеринбург и Нью-Йорк. На полотне размером 1,2 на 1,8 метра изображены строители небоскрёба, отдыхающие на балке на огромной высоте — отсылка к знаменитой фотографии стройки в США. Только под ними не американский город, а детально прорисованный Екатеринбург.
Художница рассказала, что делает картину на заказ. Полотно будет висеть в офисе одной из строительных компаний города.
— Я нашла несколько разных фотографий строителей небоскрёбов и была потрясена бесстрашием этих мужчин, которые спокойно сидят и лежат в каких-то ботинках на каких-то балках, — рассказала Юлия. — Если бы были такие фотографии русских строителей, то я бы, конечно, взяла их. Я всё равно немножко их лица видоизменила.
Екатеринбург художница рисовала по фотографиям. Поэтому, например, башня «Исеть» на картине ещё не достроена, а вот элеватор Мукомольного завода уже снесён. Разглядывать Екатеринбург на этой картине можно долго — прорисованы все окошки, машины на дорогах, люди на тротуарах.
— Получилось, что под балкой историческая часть города, а над балкой современная часть, — говорит художница.
Этой картиной Юлия занимается уже три месяца — в перерывах между другими работами и преподаванием в художественном училище. Картина уже близка к завершению. Цвета в ней немного. Сами здания черно-белые, а на переднем плане есть яркие детали — ботинки, каски строителей. Возможно, в самом городе тоже появятся цветные пятна, чтобы, как говорит Юлия, город ожил.
Екатеринбург в разных стилях изображают многие художники. Например, Роман Баянов рисует акварелью. В его работах город легкий, светлый и тёплый. Другой художник Сергей Кияница известен тем, что создаёт огромные, трёхметровые картины. Например, он изображал Оперный театр, Дом Севастьянова и другие знаковые здания Екатеринбурга.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге покажут уникальные рисунки, созданные специально для Владимира Высоцкого Художник нарисовал на ВИЗе полицейскую овчарку, чтобы его не оштрафовали за незаконное граффити Тимофей Радя научил пермских школьников рисовать модные граффити
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»2
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение