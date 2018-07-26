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Лана Карлсон проведет в Ярославле публичную лекцию
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Лана Карлсон проведет в Ярославле публичную лекцию 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
Куратор премии «Стереотипы будущего», главный куратор и соучредитель международной арт ярмарки «POP AUSTIN», член консультативного совета по искусству американского фестиваля «South by Southwest», а также основатель проекта «HOUSE OF L» Лана Карлсон проведет бесплатную публичную лекцию в Ярославле.
Спикер расскажет о правильном маркетинге и PR в современном искусстве, развитии в технологиях, которые помогают деятелям работать в разных сферах искусства работать над своими арт-проектами. Также Лана Карлсон обсудит, как можно привносить свои идеи в глоабльную культуру.
Лекция проходит в рамках образовательной программы «Стереотипы будущего» при поддержке «Регионального агентства творческих инициатив» LIFT project.
Мероприятие состоится в пятницу, 27 июля, на улице Республиканская, 61 (второй этаж). Начало — в 18.30.
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