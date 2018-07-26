Ещё
Волонтеры привели в порядок могилы двух летчиц
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Волонтеры привели в порядок могилы двух летчиц 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Сотрудники Музея Зеленограда привели в порядок памятные знаки на месте гибели 4 июля 1952 г. двух летчиц — Келлы Уральской и Валентины Катковой, разбившихся во время тренировочных полетов с Крюковского аэродрома ДОСААФ в июле 1952 г. Мероприятие было связано с тематикой года — волонтерства и добровольчества. Отчет о прошедшем мероприятии был опубликован в официальной группе Музея.
Представители Музея Зеленограда выразили особую благодарность Николаю и Татьяне Деменикам за многолетники, которые теперь будут долгие годы цвести у памятников.
Фото Музея Зеленограда
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Работы с общегородского плэнера в Зеленограде попадут на выставку В КЦ «Зеленоград» открыта запись на третью смену «Культурных каникул» «Творческий лицей» проводит летние интенсивы для детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»2
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение