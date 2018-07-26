Волонтеры привели в порядок могилы двух летчиц

Сотрудники Музея Зеленограда привели в порядок памятные знаки на месте гибели 4 июля 1952 г. двух летчиц — Келлы Уральской и Валентины Катковой, разбившихся во время тренировочных полетов с Крюковского аэродрома ДОСААФ в июле 1952 г. Мероприятие было связано с тематикой года — волонтерства и добровольчества. Отчет о прошедшем мероприятии был опубликован в официальной группе Музея.

Представители Музея Зеленограда выразили особую благодарность Николаю и Татьяне Деменикам за многолетники, которые теперь будут долгие годы цвести у памятников.

Фото Музея Зеленограда