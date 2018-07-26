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Воронежцев позвали на выставку художника-плакатиста «Друг из Донецка»
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Воронежцев позвали на выставку художника-плакатиста «Друг из Донецка» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
9 августа в 16:00 в музее им. И. Н. Крамского откроется выставка художника-плакатиста, графика, живописца и скульптора Равиля Акмаева «Друг из Донецка. Равиль Акмаев».
Равиля Акмаева никак нельзя назвать статичным художником. Одержимый чувством новизны, он всегда в творческих поисках. В них мастер утверждается как личность и как художник со своим кругом тем и сюжетов. Живописец не столько отображает окружающий мир, сколько создает свой собственный, построенный на тонких жизненных наблюдениях и богатой творческой фантазии. Этот мир густонаселен, многолик и эмоционально полифоничен. В нем мирно уживаются как вымышленные персонажи, так и реальные исторические личности: короли, шуты, писатели, поэты, музыканты, артисты, государственные деятели и наши современники.
Зритель всегда находит и искренне «смакует» его «картинки», в которых уставшие от «государственных дел», литературной и прочей творческой работы короли, поэты и композиторы шутят и шалят, как обыкновенные, простые смертные. Работы художника заставляют зрителя не только улыбаться, но и размышлять над каждым живописным сюжетом. «А что там за кадром?» А там — сам художник — весёлый и иронично-мудрый.
В экспозиции представлено 86 произведений автора, выполненных в технике живописи и графики. Выставка продлится до 2 сентября. В стоимость входного билета на выставку входит посещение выставки луганского художника Сергея Кондрашова.
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