Воронежцев позвали на выставку художника-плакатиста «Друг из Донецка»

9 августа в 16:00 в музее им. И. Н. Крамского откроется выставка художника-плакатиста, графика, живописца и скульптора Равиля Акмаева «Друг из Донецка. Равиль Акмаев».

Равиля Акмаева никак нельзя назвать статичным художником. Одержимый чувством новизны, он всегда в творческих поисках. В них мастер утверждается как личность и как художник со своим кругом тем и сюжетов. Живописец не столько отображает окружающий мир, сколько создает свой собственный, построенный на тонких жизненных наблюдениях и богатой творческой фантазии. Этот мир густонаселен, многолик и эмоционально полифоничен. В нем мирно уживаются как вымышленные персонажи, так и реальные исторические личности: короли, шуты, писатели, поэты, музыканты, артисты, государственные деятели и наши современники.

Зритель всегда находит и искренне «смакует» его «картинки», в которых уставшие от «государственных дел», литературной и прочей творческой работы короли, поэты и композиторы шутят и шалят, как обыкновенные, простые смертные. Работы художника заставляют зрителя не только улыбаться, но и размышлять над каждым живописным сюжетом. «А что там за кадром?» А там — сам художник — весёлый и иронично-мудрый.