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В Волгограде откроется выставка московского художника Юрия Ларина
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В Волгограде откроется выставка московского художника Юрия Ларина 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова 3 августа состоится открытие выставки московского художника Юрия Ларина. В экспозиции будут представлены пейзажи, портреты, натюрморты.
По данным пресс-службы областного комитета культуры, Юрий Ларин как профессиональный художник стал работать с начала 1970-х годов, а выставляться с 1981 года. Любимый жанр художника — пейзажи. У него много работ, посвященных природе. Свой метод Ларин обосновал как «концепцию предельного состояния», которое наступает, когда «работа ещё остается узнаваемой литературно, но музыкальный, цветопластический момент уже настолько сильно овладел ею, что предельное состояние наступило». Отметим, работы Юрия Ларина находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музее искусства народов Востока, литературном музее и многих других. Кроме того, его произведения находятся в частных собраниях России и за рубежом. Посетители увидят работы художника 1968–2014 годов, фотографии и документальный фильм о нем. Выставка будет работать с 3 августа по 30 сентября. Справки по телефону 8 (8442) 24-16-79.
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