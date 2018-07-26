Ещё
О творчестве Георгия Скребицкого поговорили в библиотеке на Космонавта Волкова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

О творчестве Георгия Скребицкого поговорили в библиотеке на Космонавта Волкова 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Выставку, посвященную творчеству писателя Георгия Скребицкого, подготовили в библиотеке № 21 на улице Космонавта Волкова. Гостями стали юные читатели.
«Скребицкий — певец родной природы. Писатель был влюблен в родные поля, леса, горы, — говорится на официальной странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте». — Его книги повествуют о путешествиях в прекрасный мир природы. Для читателей сотрудники подготовили книжно-иллюстративную выставку, рассказывающую о его жизни и творчестве. Затем ребята рисовали и раскрашивали картинки с изображением природы».
Как уточнили организаторы мероприятия, в скором времени в библиотеке будет создана выставка под названием «Природа и человек». (ео)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
В проезде Черепановых устроят концерт бардовской песни В Коптеве идет набор в танцевальную студию для детей Профилактическую лекцию провели для ребят из «Московской смены» в Коптеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Поклонники назвали Харатьяна «уставшим»2
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение