О творчестве Георгия Скребицкого поговорили в библиотеке на Космонавта Волкова

Выставку, посвященную творчеству писателя Георгия Скребицкого, подготовили в библиотеке № 21 на улице Космонавта Волкова. Гостями стали юные читатели.

«Скребицкий — певец родной природы. Писатель был влюблен в родные поля, леса, горы, — говорится на официальной странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте». — Его книги повествуют о путешествиях в прекрасный мир природы. Для читателей сотрудники подготовили книжно-иллюстративную выставку, рассказывающую о его жизни и творчестве. Затем ребята рисовали и раскрашивали картинки с изображением природы».

Как уточнили организаторы мероприятия, в скором времени в библиотеке будет создана выставка под названием «Природа и человек». (ео)