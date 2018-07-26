В Ярославле собирают средства на строительство памятника

В Ярославле собирают деньги на строительство памятника Минину и Пожарскому, лидерам Второго народного ополчения в годы Смуты.

Архитекторы приступили к детальной разработке проекта. Однако у властей на него средств нет, поэтому они ждут помощи благотворителей. Деньги нужны для того, чтобы приобрести необходимые материалы для изготовления монумента.

Напомним, что в конкурсе победил лауреат Государственной премии РФ, академик РАХ и Народный художник России Николай Мухин . В состав его творческой группы также вошли скульпторы Дмитрий Тугаринов и Михаил Гайнутдинов, художник по металлу Д. Пушкарев и Антон Штольба, оказывающий компьютерное сопровождение.

Памятник планируют установить на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря.