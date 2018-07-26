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Встреча с представителями уличного искусства состоится в Доме культуры «Стимул»
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Встреча с представителями уличного искусства состоится в Доме культуры «Стимул» 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках Городской сетевой акции «Оффлайн Среда» в Доме культуры «Стимул» 8 августа проведут познавательную встречу со стрит-арт-художниками.
— Всем желающим прочитают небольшую лекцию на тему: «История зарождения уличного искусства, разнообразие стилей, жанров и техник исполнения». Для участников беседы проведут мастер-класс по стрит-арту, — рассказала специалист по связям с общественностью культурного учреждения Евгения Голубева.
Она добавила, что на творческой встрече обсудят проект оформления граффити стен помещений Дома культуры.
Любителей городского искусства пригласили в 17:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5.
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