Встреча с представителями уличного искусства состоится в Доме культуры «Стимул»

В рамках Городской сетевой акции «Оффлайн Среда» в Доме культуры «Стимул» 8 августа проведут познавательную встречу со стрит-арт-художниками.

— Всем желающим прочитают небольшую лекцию на тему: «История зарождения уличного искусства, разнообразие стилей, жанров и техник исполнения». Для участников беседы проведут мастер-класс по стрит-арту, — рассказала специалист по связям с общественностью культурного учреждения Евгения Голубева

Она добавила, что на творческой встрече обсудят проект оформления граффити стен помещений Дома культуры.

Любителей городского искусства пригласили в 17:00 по адресу: Сибирский проезд, дом 2, строение 5.