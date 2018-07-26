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XXXI Международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского» пройдет в Нижнем Новгороде
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XXXI Международная православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского» пройдет в Нижнем Новгороде 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
С 3 по 9 августа 2018 года по благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в Нижнем Новгороде пройдет православная выставка-ярмарка «Нижегородский край — земля Серафима Саровского». 2018 год — юбилейный для выставки, которая проходит на Нижегородской земле уже 15 лет. За все это время ее посетили более 1 млн человек из разных регионов страны.
Церемония официального открытия выставки состоится 3 августа в 12:00 в часовне павильона № 1 ВЗАО «Нижегородская ярмарка» и будет сопровождаться торжественным молебном перед святыней — иконой Царственных Страстотерпцев из Свято-Вознесенского Печерского мужского монастыря.
Выставочная экспозиция расположится в 1 и 3 павильонах «Нижегородской ярмарки» и объединит 500 православных и светских организаций из стран России, Украины, Беларуси, Греции, Молдовы, Черногории, Монголии, Израиля, Грузии и Сирии.
Социально-просветительская программа выставки сформирована при участии 7 отделов Нижегородской епархии. Ежедневно в часовне выставки в 12:00, 15:00 и 18:00 будут служиться молебны, в конференц-зале будут проходить просветительские беседы со священниками. На выставке посетители смогут бесплатно получить Святое Евангелие для себя и своих близких* и принять участие в благотворительных акциях.
Уже четвертый год при поддержке Правительства Нижегородской области в рамках выставки проходит фестиваль «Семья Нижегородская», направленный на развитие активностей детей, их родителей, бабушек и дедушек. Программа подобрана с учетом интересов всех поколений семьи.
Все мероприятия выставки-ярмарки и фестиваля бесплатные.
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