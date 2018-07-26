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Творческие жители нашего района могут поучаствовать в кастинге в галерее «Беляево»
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Творческие жители нашего района могут поучаствовать в кастинге в галерее «Беляево» 

Коньково 45 минут назад
Фото: Коньково
Как сообщается на сайте галереи «Беляево» (Профсоюзная, 100), домашний театр галереи «Беляево» ищет актеров. Требуются мужчины и женщины без профессиональной подготовки, но с большим желанием творчески самореализоваться.
В галерее уточняют, что репетиции и спектакли не оплачиваются. Сотрудничество будет вестись исключительно на безвозмездной основе. Прослушивание проходит каждую среду с 15:00 до 18:00. Адрес: галерея «Беляево» (район Коньково, улица профсоюзная, 100).
Подробности можно узнать по телефону: +7 495 335 83 22.
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