Творческие жители нашего района могут поучаствовать в кастинге в галерее «Беляево»

Как сообщается на сайте галереи «Беляево» (Профсоюзная, 100), домашний театр галереи «Беляево» ищет актеров. Требуются мужчины и женщины без профессиональной подготовки, но с большим желанием творчески самореализоваться.

В галерее уточняют, что репетиции и спектакли не оплачиваются. Сотрудничество будет вестись исключительно на безвозмездной основе. Прослушивание проходит каждую среду с 15:00 до 18:00. Адрес: галерея «Беляево» (район Коньково, улица профсоюзная, 100).

Подробности можно узнать по телефону: +7 495 335 83 22.