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В Эрмитаже покажут древности Помпеи в рамках Петербургского культурного форума
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В Эрмитаже покажут древности Помпеи в рамках Петербургского культурного форума 

ТАСС 36 минут назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж во время Санкт-Петербургского международного культурного форума в ноябре покажет на выставках археологические находки из Помпеи и полотно Тинторетто из Венеции, предоставленные музеями Италии. Об этом сообщил в четверг генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на брифинге.
"У нас предстоит большое событие в ноябре — международный культурный форум в Петербурге. Его гостем в этом году является Италия. Будет очень большая разнообразная программа, — сказал Пиотровский журналистам по итогам российско-итальянского семинара по проблемам реставрации фресковой живописи.
Ранее Михаил Пиотровский сообщал, что в 2018 году в Эрмитаже планируется большая выставка древностей из итальянского города Помпеи, которые показывают развитие древних традиций в Новое время и влияние Помпеи на искусство Европы. Он также рассказывал о наличии договоренностей, по которым Эрмитаж предоставит для экспонирования ювелирные изделия скифов, а в обмен получит ювелирные изделия из Помпеи.
Как рассказали в пресс-службе Эрмитажа, у музея действует соглашение о сотрудничестве с Национальным археологическим музеем Неаполя и Дирекцией музея Помпеи, подписанное в 2016 году, в рамках которого совместно проводятся выставки, лекции, научные конференции и исследования.
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 15 по 17 ноября 2018 года. Культурный форум в Санкт-Петербурге проводится ежегодно, его главной площадкой традиционно становится эрмитажное здание Главного штаба. В 2017 году форум собрал более 30 тыс. участников из 96 стран.
На форум 2018 года Италия приглашена в качестве страны-гостя. Этот статус предполагает, что страна формирует расширенную делегацию и готовит отдельную культурную и деловую программу.
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